Weekend a Roma e dintorni: 5 eventi da non perdere sabato 23 e domenica 24 dicembre

Il weekend di Natale è alle porte e sono tanti gli appuntamenti previsti per il fine settimana più magico dell'anno. Ecco alcuni eventi per il weeekend a Roma e dintorni: Ingresso Gratuito nei Musei Vaticani, l'orario dell’ingresso è: 9:00 – 12:30 Chiusura 14:00. Lights in Nature: progetto Naturaleza Encendida nato a novembre 2020 a Madrid che a partire dal 14 dicembre fino al 18 febbraio 2024 sarà presente a Roma, città scelta per inaugurare l’iniziativa anche in Italia sviluppatasi grazie alla collaborazione di LetsGo Company e il partner italiano Show Bees. Si tratta di un’esperienza immersiva che ha origine nei pressi della Domus Aurea ed ha trasformato i Giardini Brancaccio in un regno incantato di luci e suoni. Christmas World a Villa Borghese. Fino al 7 Gennaio 2024 lo storico parco di Roma farà da cornice ad un percorso espositivo di 50.000 mq che celebra le atmosfere natalizie delle città del mondo riprodotte con straordinaria maestria da artisti italiani. Parco delle Favole Incantate: il suggestivo Parco Chigi di Ariccia stupirà grandi e piccini con giochi di luci e colori, con fiabe, gnomi, folletti e non solo! Tante novità in programma per l’edizione 2023/2024: le luminarie saranno totalmente rinnovate, ancora più grandi e con temi diversi (sempre legati alla Walt Disney e alla Marvel) e renderanno l’atmosfera ancora più scintillante! Mostra 100 Presepi: sesta edizione dell’Esposizione Internazionale 100 Presepi in Vaticano, ingresso gratuito. Esposizione annuale di presepi d’epoca e di artigianato contemporaneo, eseguiti con tecniche, stili e materiali diversi, provenienti da diverse parti del mondo, e realizzati da artisti, artigiani, amatori, bambini, ragazzi delle scuole, enti Nazionali ed Internazionali, Ambasciate, ecc. FOTO: SHUTTERSTOCK, LUXEVENTI, @Parco delle Favole incantate, @showbees. MUSICA: PROJECT A_KORBEN