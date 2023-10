Weekend a Roma e dintorni: 5 eventi da non perdere sabato 21 e domenica 22 ottobre

Il weekend è alle porte e sono tanti gli appuntamenti a disposizione per grandi e piccoli che si trovano a Roma o nei dintorni della Capitale. Il 21 e il 22 ottobre la città eterna è ricca di eventi da non perdere. La città della pizza: pizzaioli provenienti da tutta Italia si riuniscono per l’occasione in Via Collegentilesco, 11 di fronte alla Metro A Arco di Travertino. Si concorre per un premio di 4000 euro.. Una volta entrati si sceglie la pizzeria preferita e di conseguenza un tipo di pizza tra margherita o marinara dal costo di 6 euro, il cavallo di battaglia dal costo di 8 euro. La seconda opzione, invece, è la vendita online. E' possibile comprare uno dei 2 menù Saltafila. Festival delle passeggiate: 21 ottobre partenza ore 17.00 Largo Beato Placido Riccardi, 22 ottobre partenza ore 11.00 Piazza Caduti della Montagnola. Scorci inconsueti e vicoli mai percorsi, si tratta della prima edizione del Festival promosso da Dominio Pubblico, a cura di Giulia Ananìa, cantautrice e poetessa, Tiziano Panici, direttore artistico di Dominio Pubblico. L'iniziativa coinvolge tre quartieri del Municipio VIII di Roma Capitale: Valco San Paolo (Vasca Navale e Largo Giuseppe Veratti) – Montagnola – Tor Marancia. Vintage Market, piazza Ragusa dalle 10 alle 20. Mercato giapponese all'Ippodromo delle Capannelle dalle 10 alle 19:30. Tanti workshop, laboratori, esposizioni, spettacoli ed esibizioni che faranno viaggiare tutti i presenti che sogneranno di stare, almeno per qualche ora, in Giappone. Sapori d'autunno a Casaprota: a poca distanza da Roma e da Rieti, il 21 e il 22 ottobre a Casaprota sarà possibile gustare prodotti tipici come Olio novello, tartufo, gnocchetti acqua e farina, la castagna rossa del cicolano, le fregnacce. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN