Weekend a Roma e dintorni: 5 eventi da non perdere sabato 18 e domenica 19 novembre

Un altro weekend è alle porte e Roma si prepara ad accogliere tanti turisti per il fine settimana del 18 e 19 novembre. C'è chi ha già organizzato un programma e chi, invece, è ancora indeciso su cosa fare. Ecco alcuni degli appuntamenti previsti nei prossimi giorni che risponderanno alle esigenze di ognuno di voi, grandi e piccoli.: per le festività natalizie 2023/2024 l‘Orto Botanico, insieme all’Accademia dei Lincei, a Roma, diventano teatro, per circa 45 giorni, di Trame di Luce. L’evento splendido e splendente dell’inverno italiano, è un percorso magico fra installazioni e opere d’arte luminose di artisti nazionali e internazionali immerse nella natura. Il Paese di Babbo Natale : Collalto Sabino, in provincia di Rieti, è uno dei paesini in cui Babbo Natale fa sosta per prepararsi per il 25 dicembre. Le date previste per Natale 23 sono: 19 e 26 novembre, 3-8-10-17 dicembre dalle 10 alle 18. Festival Musica Sacra nelle basiliche del Celio: previsti sette concerti, tutti a ingresso libero, e una Messa solenne che avranno luogo in basiliche e chiese romane di grande interesse storico-artistico. Ficus al Massimo: il 18 e 19 novembre dalle ore 10.00 alle 21.00 sarà possibile confrontarsi con giovani designers, artigiani, stilisti, illustratori ed artisti, accuratamente selezionati, che avranno modo di esporre gioielli, moda sostenibile, accessori e borse di design, cappelli, illustrazioni, vinili, piante rare, home decor, ceramica, candele e luxury vintage.: festa fuoriporta più ricercata nel Lazio, il Castello Savelli tornerà a trasformarsi in una cantina dal fascino unico. Da 19 anni le perle della produzione vinicola e gastronomica locale sono presenti in una location d’eccezione. Saranno selezionati i migliori vini del Centro Italia e non solo. Inoltre, sarà disponibile un menù con le migliori ricette del territorio. FOTO: SHUTTERSTOCK E @FUNWEEK MUSICA: PROJECT A_KORBEN