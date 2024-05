Taxi, nuovo sciopero nazionale il 5 e il 6 giugno: le info utili

Nuovo sciopero nazionale dei tassisti i prossimi 5 e 6 giugno. L’annuncio dei sindacati della categoria arriva per la mancata convocazione da parte del governo. I conducenti delle auto bianche non hanno avuto riscontri dopo le proteste del 21 maggio. “Non essendo pervenuta alcuna convocazione dopo lo sciopero nazionale contro i diffusi fenomeni di abusivismo presenti nel settore e per chiedere la regolamentazione delle piattaforme tecnologiche, siamo stati costretti a proclamare un nuovo fermo nazionale di 48 ore" si legge in una nota. (LaPresse)