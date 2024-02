Weekend a Roma e dintorni: 5 eventi da non perdere sabato 17 e domenica 18 febbraio

Il fine settimana è alle porte, tanti gli eventi in programma. Qualcuno ha già organizzato una gita fuori porta, altri non hanno ancora pensato a come trascorrere il sabato e la domenica. Di seguito alcuni consigli su cosa fare nel weekend a Roma e dintorni del 17 e 18 febbraio 2024.Capodanno Cinese a Piazza Vittorio: l’evento ha inizio il 17 Febbraio 2024 nel Giardini Nicola Calipari (Piazza Vittorio Emanuele II), con esibizioni culturali e culinarie previste dalle ore 12:00 alle ore 18:00. Il tema dell’evento per celebrare il Capodanno Cinese all’inizio dell’anno di drago si concentra sull’approfondimento culturale ed educativo della cultura cinese, della sua filosofia e della storia del drago come simbolo distintivo del 2024. Il 18 febbraio 2024 segna l’apice di questa celebrazione, con un programma che prende il via alle ore 11:00 in Piazza Vittorio Emanuele, Roma (all’altezza di Via Conte Verde). Apertura Straordinaria Porta Magica, il ciclo di itinerari alla scoperta di monumenti, luoghi e spazi della Città eterna, noti e meno noti. Il 18 febbraio alle 10 e alle 11 prevede l’apertura straordinaria della Porta Magica, manufatto di carattere alchemico unico nel suo genere, risalente al 1680. Festa del Gatto nella splendida cornice della zona Archeologica della Piramide Cestia, sabato 17 febbraio dalle ore 10 alle 16,30. Ficus al Massimo, il 17-18 Febbraio dalle ore 10.30 alle ore 20.00 al Garum Museo e Biblioteca della cucina, sito in Via dei Cerchi 87, va in scena Ficus al massimo “il Made in Italy che cerchi”. Un market che unisce la promozione di prodotti di artigianato e luxury vintage in una location mozzafiato dove si respira l’aria di un glorioso passato. Polentone: Castel di Tora è “in riva” al Lago del Turano con il buonissimo e prelibato polentone al sugo di “magro”. Aringa, tonno, baccalà e alici, questi gli ingredienti del sugo di magro sono gli ingredienti del Polentone. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN