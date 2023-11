Weekend a Roma e dintorni: 5 eventi da non perdere sabato 11 e domenica 12 novembre

Ancora indecisi su cosa fare nel weekend che sta per iniziare? Il tempo non è dei migliori ma a Roma non ci si annoia mai. E' o non è un museo a cielo aperto dove poter ammirare la bellezza della storia, tradizione e cultura?Apertura Straordinaria della Torre Moresca a Villa Torlonia. I singoli visitatori potranno accedervi ogni sabato dalle 10 alle 16 con ultimo ingresso alle 15.15. Si potrà visitare i due piani dell’imponente costruzione. Poi ancora scoprire le sue suggestive vetrate colorate e gli stucchi policromi e la sala da pranzo, caratterizzata da ampie finestre con intelaiature in ghisa e vetri colorati e da pareti riccamente decorate. Fantastico Castello di Babbo Natale: dal 12 Novembre 2023 tutti i Sabati, Domeniche e festivi nazionali le persone potranno vivere la magia del Natale al Castello di Lunghezza dove sono presenti anche punti ristoro, bar, paninoteca e molti altri servizi. Museo della luce a Via d’Aracoeli 6.L’esposizione del museo si sviluppa in uno spazio di 1000 m2 dove le installazioni luminose incontrano le invenzioni scientifiche e artistiche. L’arte della luce e l’ottica vengono esposte insieme a scoperte che hanno cambiato il mondo. Vintage Market: sabato 11 e domenica 12 novembre 2023 a Piazza Ragusa torna il consueto appuntamento mensile in Via Tuscolana 179 con più di 200 espositori provenienti da tutta Italia. Festa dell'Olio e del Vino Novello a Vignanello: dal 10 al 12 novembre e dal 17 al 19 Novembre, il suggestivo borgo della Tuscia viterbese si tingerà dei sapori e colori brillanti del vino e dell’olio. Un ricco programma vi attende, dedicato alla scoperta del territorio. Dagli itinerari del gusto, con appuntamenti condotti da esperti del settore, alla rievocazione di antichi mestieri, cortei in costume e spettacoli di musici e sbandieratori. FOTO: SHUTTERSTOCK, @Museo della Luce, @zetema MUSICA: PROJECT A_KORBEN