Dolcenera a Tennis & Friends: «Lo sport ti insegna che la gara è sempre, solo contro te stesso»

«Ti cambia proprio il senso della vita!». Dolcenera parla dello sport a Tennis & Friends, la manifestazione al Foro Italico a Roma. La cantante pratica sport da quando era piccola, grazie al papà e dice che grazie a quegli esercizi, quegli obiettivi impari che «la gara è sempre, solo con te stesso». A quel punto la prevenzione viene naturale: vuoi sapere come sta il corpo, vupi capire quanto è prestante per quell'obiettivo che ti sei fissato. La prevenzione, così, non fa paura.

Intervista di Barbara Carbone - Video Davide Fracassi / Ag. Toiati