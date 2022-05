Roma, inaugurato murale dedicato a Sergio Leone

Un murale dedicato a Sergio Leone, regista che ha fatto la storia del cinema mondiale, cittadino romano e tifoso romanista. Creata dallo street artist Lucamaleonte su una palazzina Ater di Via Tor de Schiavi, nel quartiere romano di Centocelle, l’opera è stata promossa dall’AS Roma e Ater Roma, con il patrocinio della Regione Lazio. L'iniziativa rientra nell'ambito delle celebrazioni per i 150 anni di Roma Capitale, che hanno visto nei mesi scorsi la realizzazione di una serie di murales raffiguranti grandissimi artisti romani come Gigi Proietti, Anna Magnani, Alberto Sordi e Lando Fiorini.