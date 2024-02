Roma, portellone alzato per nascondere la targa al varco ZTL: denunciato

Le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale hanno rintracciato un uomo di 51 anni che aveva eluso il controllo del varco elettronico ZTL . L'uomo ha aperto il portellone posteriore dell'auto per occultarne la targa prima di transitare sotto la telecamera. Gli agenti, dopo aver visionato un video su una piattaforma social, hanno prontamente avviato un'attività di indagine e sono riusciti a rintracciare il responsabile in breve tempo. L'uomo, un italiano di 51 anni con precedenti specifici, è stato denunciato per i reati di truffa e occultamento di targa.