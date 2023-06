Roma, parcheggiatori abusivi e ambulanti nella notte. Assediata l'area del Colosseo. Le minacce: «Devi darmi 3 euro»

A due passi dalla Domus Area, tra via Carlo Botta e via delle Terme di Traiano, la zona viene presa d'assalto da più parcheggiatori abusivi che senza ritegno, ma con grande arroganza, minacciano pretendendo soldi a chiunque posteggi nelle linee blu o bianche della capitale. Uomini, donne o ragazzi, tutti cadono nel loro tranello. Se la vittima è straniera ancora meglio. Nessuno si rifiuta di metter mano al portafogli di sera per evitare dannose discussioni. Così davanti agli occhi, infastiditi ed increduli di tutti, la mano si allunga e l'estorsione è fatta.