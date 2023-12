Roma, l'autista della Metro A non si ferma al capolinea e porta i passeggeri al deposito

«Ma che davero?». L'autista risponde così ai passeggeri della Metro A che, invece di scendere al capolinea Battistini, si sono ritrovati a luci spente dentro il vagone dentro il deposito. Le immagini condivise dalla pagina "Welcome to Favelas" mostrano il dipendente Atac che esce dalla sua cabina e si scusa con i passeggeri, suggerendo loro di uscire. La risposta innervosita delle persone fa tornare sui suoi passi l'autista che, alla fine, decide di riportarli a Battistini comunicando con la centrale: «Ho visto il segnale e non mi sono accorto». L'Atac ha riferito che sta svolgendo accertamenti e che il responsabile verrà sottoposto a provvedimento disciplinare.