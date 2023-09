Roma, a fuoco edicola davanti a Palazzo Chigi: il video

(LaPresse) A fuoco l'edicola davanti a Palazzo Chigi, in piazza Colonna a Roma. Improvvisamente dal chiosco per la rivendita di giornali, momentaneamente chiuso, si è alzata una colonna di fumo e al suo interno si sono sviluppate delle fiamme. Sul posto erano presenti gli agenti di polizia in servizio nei pressi della sede del governo, che sono intervenuti con gli estintori per domare il fuoco. Successivamente è arrivato in piazza anche un mezzo dei vigili del fuoco. L'episodio è avvenuto mentre all'interno di Palazzo Chigi era in corso l'incontro tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente del Montenegro, Jakov Milatovic.