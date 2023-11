Roma festeggia Maria Callas con un'opera prima

E’ stata una figura iconica e rivoluzionaria, nel mondo della musica e dell’arte ma anche come donna, libera e unica, dalla “devastante personalità”: parliamo di Maria Callas , di cui si festeggiano i 100 anni dalla nascita con una serie di manifestazioni in tutta Italia e anche a Roma, con Callas Cantata al Teatro Palladium, dove il 3 dicembre andrà in scena un’opera prima ispirata alla grande cantante. L’opera si chiama Kalós-Callas: collage e prevede un’alternanza tra recitativi -interpretati dalla voce registrata di Elisabetta Piccolomini accompagnata da Roma Tre Orchestra e dai video di Franco Piersanti– e arie, eseguite dal soprano Francesca Lombardi Mazzulli e dal baritono Alessio Verna. L’opera è stata appositamente commissionata a Bruno Moretti e Franco Piersanti e al poeta Valerio Magrelli. Kalós-Callas: collage sarà replicata il giorno 5 dicembre all’Università di Teramo. L’evento, che vedrà anche la partecipazione di Roma Tre Orchestra, fa parte del progetto “Callas Cantata”, un ciclo di eventi dedicato a Maria Callas curato da Luca Aversano e Jacopo Pellegrini e promosso dalla Fondazione Roma Tre Teatro Palladium in collaborazione con i corsi di laurea DAMS dell’Università Roma Tre e dell’Università di Teramo. foto via HF4 / music by Korben