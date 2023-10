Roma, domeniche ecologiche 2023-2024, ecco quando ci sarà il blocco

Anche quest'anno la giunta comunale di Roma ha aderito alle domeniche ecologiche. Il dipartimento Rifiuti ha predisposto gli atti per completare il nuovo calendario 2023-2024. Le domeniche ecologiche saranno cinque tra novembre e marzo con l'obiettivo di controllare l'inquinamento atmosferico che anno dopo anno va ad aumentare. Infatti, i valori delle concentrazioni biossido di azoto sono molto elevate e spesso superano i limiti previsti dalla legge. Sarà vietato circolare nella zona Ztl Fascia Verde il 19 novembre 2023, il 3 dicembre 2023, il 14 gennaio 2024, il 25 febbraio 2024, il 24 marzo 2024. Il blocco avverrà dalle 7.30 alle12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Nell'atto si legge: "Le date e gli orari potranno ancora subire modifiche tenuto conto del contesto ambientale di riferimento nonché del verificarsi di eventi a oggi non previsti né prevedibili che dovessero essere ritenuti non compatibili e di interesse pubblico prevalente". Nell'atto, inoltre, c'è scritto che le domeniche ecologiche fanno riferimento ad un'area denominata "Fascia Verde" che comprende diverse zone di Roma. Le macchine per cui è previsto il blocco sono: le automobili a benzina fino a Euro 5, automobili a diesel fino a Euro 6, motocicli a quattro tempi con omologazione da Euro 0 a Euro 3, ciclomotori fino a Euro 2. e macchine che, invece, dovrebbero essere escluse dalla lista sono quelle elettriche, ibride, vetture con alimentazione monofuel a metano o Gpl, quelle a benzina Euro 6, i ciclomotori con motore 4 tempi a partire da Euro 2 e altri ancora. Rientrano nell'elenco dei favoriti anche i mezzi di sicurezza, di emergenza, di soccorso stradale, di trasporto salme, trasporti pubblici, pronto Intervento e pubblica utilità, per taxi e Ncc e per le auto con contrassegno per persone invalide. Per chi non rispetta le regole è prevista una multa che va dai 163 ai 658 €, in base a quanto sia grave l'inflazione. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN