Roma, attivisti di Ultima Generazione interrompono messa al Pantheon: il sacerdote li fa parlare

(LaPresse) Tre attivisti del movimento per il clima 'Ultima Generazione' hanno preso la parola durante la messa per l'Immacolta Concezione al Pantheon. Dopo il segno della Pace, i tre attivisti si sono messi davanti all'altare con cartelli con scritto 'soldi per la vita, non alla guerra' e 'Fondo Riparazione". "Siamo dalla stessa parte. Forse siamo meno irrequieti, ma anche noi preghiamo per la pace" ha detto loro Monsignor Angelo Frigerio invitando i tre attivisti a fare una foto insieme, facendoli parlare e tenendoli accanto all'altare durante la comunione e per il resto della messa.