Ostia, incidente mortale alle 4,40, tra un auto e una moto. Deceduto sul colpo il motociclista

EMBED





Un motociclista è morto in un terribile incidente avvenuto all’alba all’incrocio tra via Guido Vincon e via Umberto Cagni . L’uomo era in sella ad una moto quando si è scontrato con un’auto. Inutili i soccorsi, il giovane è morto sul colpo