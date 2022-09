Morta la Regina Elisabetta, bandiera a mezz’asta all’Ambasciata britannica a Roma

(Agenzia Vista) Roma 8 settembre 2022 All’Ambasciata del Regno Unito a Roma in Via XX Settembre sono state messe le bandiere a mezz’asta dopo la morte della Regina Elisabetta II. All’età di 96 anni la Regina d’Inghilterra è deceduta a Balmoral in Scozia. Le succede il suo figlio primogenito, Re Carlo III. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev