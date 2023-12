Crollo di un muro di contenimento nella notte nel quartiere Monteverde Vecchio a Roma. È accaduto in via Di Ponziano intorno alle 3. Danneggiate quattro auto in sosta. Non ci sono feriti. Paura tra i residenti che hanno sentito un forte boato. Sul posto la polizia locale dei Gruppi Marconi e Monteverde. Durante le operazioni la strada è stata chiusa al traffico.

(video Davide Fracassi / Ag.Toiati)