Maurizio Costanzo, Rosella Sensi: «Ci legava una bellissima amicizia, scherzavamo molto sulla Roma»

«Ricordo quando Maurizio ospitò la squadra dopo la vittoria dello scudetto al Teatro Parioli. Da lì è nato un bellissimo rapporto di amicizia. Era un uomo carismatico, estremamente intelligente, ironico. Scherzavamo molto sulle vicende della Roma. Il giocatore più importante è stato sicuramente Francesco Totti». Lo ha detto Rosella Sensi, ex presidente del club giallorosso e figlia di Franco Sensi, oggi in Campidoglio per l'ultimo saluto a Maurizio Costanzo.