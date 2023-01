Martina Scialdone, una vicina di casa: «Lei voleva rompere la relazione. La mamma e il fratello erano preoccupati»

(LaPresse) «Lei voleva rompere, sembra che si fosse chiusa in bagno, dicono che la hanno fatta uscire». Così una vicina di casa di Martina Scialdone, 35 anni, uccisa a colpi di pistola fuori da un ristorante di Roma. Per il femminicidio è stato fermato un uomo, probabilmente l'ex. «Era una brava ragazza, era tanto apprezzata. La madre aveva perso il marito a 60 anni, non se lo meritava. Io la ho vista nascere la ragazza - dice ancora la donna - E' morta tra le braccia del fratello». E poi continua: «Sono solo addolorata, tanto, per lei, per la mamma».

Martina Scialdone uccisa dall'ex davanti al ristorante a Roma, un testimone: «L'ha ammazzata sotto i miei occhi. Litigavano, nessuno è intervenuto»