Valeriia, la bambina ucraina sorridente sfila a Roma nella gigantografia dell'artista JP

L'artista francese JR ha replicato oggi a Roma una performance di solidarietà, già tenuta a Leopoli nelle prime settimane di guerra, a Parigi, Berlino, Monaco e anche a Venezia in occasione della Biennale d'arte contemporanea. Si tratta di «un'azione artistica e simbolica, attorno al ritratto monumentale di Valeriia, bambina ucraina la cui immagine ha fatto il giro del mondo», che consiste nello srotolare e trasportare tutti insieme la gigantografia (45x15 metri) della bimba attraverso le vie di Roma fino a Piazza Farnese.

Questo progetto, organizzato insieme all'Ambasciata di Francia in Italia, accompagna anche la conclusione dell'installazione dell'artista sulla facciata di Palazzo Farnese, visibile ancora per qualche giorno. La storia dell'immagine di Valeriia, finita anche sulla copertina di Times, nasce quando il fotografo ucraino Artem Iurchenko invia a JR il ritratto della bambina di 5 anni mentre fugge, insieme a sua madre, dalla sua città di Kryvyi Rih, nel centro del Paese. Commosso dall'immagine di questa bambina sorridente, JR decide immediatamente di stamparla in formato gigante e di avviarsi verso Leopoli dove ha srotolato la tela stampata, insieme a un centinaio di persone, davanti al Teatro dell'Opera di Leopoli.

Video di Francesco Toiati