Incendio a Malagrotta, in fiamme l'ex discarica: evacuate tre persone da un'abitazione

Tre persone sono state evacuate dagli agenti della polizia locale del XII Gruppo Monteverde di Roma Capitale, intervenuti a supporto delle operazioni di spegnimento dell'impianto trattamento rifiuti di via Malagrotta a Roma. Gli agenti hanno proceduto all'evacuazione di un'abitazione fornendo ausilio a tre persone che si trovavano all'interno: si tratta di due donne di 51 e 77 anni e un uomo di 54 anni che sono stati fatti allontanare per motivi di sicurezza in via precauzionale. Al momento non si è reso necessario attivare procedure per l'assistenza alloggiativa.

Roma, incendio al Tmb di Malagrotta, alta colonna di fumo sulla capitale: «Allarme diossina»