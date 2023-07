Roma, guida con un piede fuori dal finestrino sul Raccordo (tra gli automobilisti increduli): il video fa il giro del web

Il Raccordo Anulare di Roma si sa, soprattutto per chi frequenta i social, è spesso teatro di avvenimenti insoliti (oltre che a tragici incidenti), ma quello che è successo qualche giorno fa ha dell’incredibile: un autista è stato ripreso mentre guidava con un piede fuori dall'auto. La scena, apparentemente bizzarra, ha attirato l'attenzione degli altri guidatori tra l’incredulo e il (poco) divertito e ha sollevato le ennesime preoccupazioni sulla sicurezza stradale in uno dei tratti più pericolosi della capitale. Nel video si vede la macchina procedere nella corsia centrale con il conducente, che dopo essersi tolto la scarpa, guida tranquillamente con un piede fuori dal finestrino.

È fondamentale sottolineare che qualsiasi tipo di distrazione al volante può comportare gravi conseguenze, mettendo in pericolo sia la vita del guidatore stesso sia quella degli altri utenti della strada. Il Raccordo Anulare si conferma terra di nessuno con auto che regolarmente sfruttano indisturbate le corsie di emergenza per evitare il traffico, guidatori che si improvvisano piloti guidando pericolosamente da corsia a corsia, auto che non mantengono le distanze di sicurezza e che puntualmente, creando tamponamenti , danno vita ai quotidiani ingorghi tanto amati dai romani . La sicurezza stradale è sicuramente un impegno della politica ma ogni guidatore è sempre chiamato a rispettare il codice della strada e il buon senso. In questo caso specifico non si può dire che il nostro misterioso guidatore stesse guidando con i piedi.