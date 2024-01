Ai funerali di Sandra Milo tenuti oggi a Piazza del Popolo era presente anche Mara Venier storica amica dell'attrice. Con voce tremante e commossa ha ricordato la diva in poche parole ma significative: «Ogni tanto mi telefonava per dirmi che mi voleva bene, era una donna generosa e gentile, molto presente in amicizia». E ancora: «Si è sempre battuta per i diritti civili, ha insegnato alle donne ad essere libere».