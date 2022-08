Incendio a Frascati, fiamme lambiscono ville: oltre 200 ulivi inceneriti e 4 casette agricole bruciate

Un repentino e violento incendio si è sviluppato in un terreno e comprensorio di ville a Frascati intorno alle 14. Per fortuna due finanzieri di passaggio si sono fermati ed hanno fanno evacuare e salvato alcune persone e animali dal fuoco, arginandolo con pale e tubi di acqua reperiti sul posto. Oltre 200 ulivi sono andati inceneriti e 4 casette agricole completamente bruciate, i residenti hanno ringraziato a lungo i due militari per il pronto e risolutivo intervento a protezione delle loro abitazioni, una ventina circa. In seguito sono sopraggiunti i vigili e anche una volante del locale commissariato di polizia. Ci sono volute oltre 2 ore di lavoro per estinguere le fiamme