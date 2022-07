«Il signore aveva molto caldo» scrive scherzando chi ha diffuso il video sui social. Un uomo ieri sera ha rovinato l'atmosfera magica a Fontana di Trevi tuffandosi nell'acqua davanti a centinaia di turisti che in serata stavano passeggiando per le vie del centro di Roma. Gli agenti, che già si erano avvicinati all'uomo prima che si tuffasse, sono poi stati costretti a entrare a loro volta nella fontana per recuperarlo.