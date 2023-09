Roma, bagno notturno alla Fontana di Trevi: tre turisti si tuffano e "nuotano" nella vasca

Ormai imitare le scene iconiche del film "La Dolce Vita" facendo il bagno alla Fontana di Trevi sembra essere diventato un must per i turisti, con tanto di selfie e video per immortalare il gesto.

L'ultimo video è diventato virale oggi e mostra due ragazze e un ragazzo che si tuffano nella fontana e fanno anche qualche bracciata tra i marmi, tra gli sguardi attoniti dei passanti. Il filmato ha suscitato l'indignazione sul web, anche perché nel video non si vede nessuno intervenire per fermarli.