Festa della donna a Roma: 5 eventi da non lasciarsi sfuggire

L'8 marzo è la Festa della donna e sono tanti gli eventi organizzati per festeggiare le donne. Serate a tema, karaoke, ma anche mostre, manifestazioni culturali. Ecco quali sono i 5 appuntamenti da seguire a Roma per l'occasione: uscita ai Musei civici; Entrata al Maxxi; Officina Pasolini; Inaugurazione nuovo spazio Piano Terra vertecchi, Caffè letterario. Per avere tutte le info necessarie si consiglia di contattare le pagine relative agli eventi.