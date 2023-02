I cantanti romani a Sanremo: facciamo il tifo per Roma

«Roma? È la città perfetta per l’Expo, ovunque cammini sei in mezzo alla storia». E ancora: «Roma? Una città complicata, è vero. Ma l’Expo 2030 potrebbe essere la spinta decisiva per il suo risveglio». Così a Sanremo i romani Fasma (oggi in duetto con Mr Rain), Noemi (in duetto con Mara Sattei) e Yuman (premio Iannacci a Sanremo 2022), hanno commentato per il Messaggero la candidatura della Capitale a ospitare l’esposizione universale nel 2030, dopo l’endorsment di giovedì notte lanciato da Amadeus sul palco dell’Ariston.