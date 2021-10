(Agenzia Vista) Roma, 03 ottobre 2021 "Signori vi voglio bene, non so cosa fanno gli altri... Io non commento neanche l'incendio di ieri... Il silenzio è il silenzio. Invito tutti ad andare a votare a prescindere da chi si voti". Così Enrico Michetti, candidato sindaco del centrodestra, arrivato poco dopo le 9 al suo seggio nel quartiere di Monteverde per votare. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev