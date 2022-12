Concerto Capodanno Roma, Elodie ai Fori Imperiali

Elodie, Franco 126, Madame e Sangiovanni si alterneranno sul palco di «Rome Restarts 2023» nell'ultima serata del 2022. Il 31 dicembre tornerà, infatti, il concerto di Capodanno nel suggestivo scenario di via dei Fori imperiali, a Roma.

Turisti e romani potranno, così, iniziare il 2023 continuando a ballare e a cantare all'ombra del Colosseo.

Il concerto, infatti, è soltanto il primo evento in programma nel calendario di iniziative che animeranno una grande festa in città all'insegna dell'arte e dello spettacolo. Perché il 1 gennaio torna la seconda edizione di Roma Capodarte che vedrà numerose iniziative gratuite, come eventi musicali, culturali, visite guidate e spettacoli, distribuite in tutta Roma. Nei musei, nei teatri, nei cinema, nelle biblioteche e negli spazi della città che verranno aperti al pubblico, diversi protagonisti del mondo della cultura incontreranno visitatori e spettatori.