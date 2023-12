Albero di Natale con 700 farfalle dorate, meraviglia luccicante a Roma

Il primo round delle feste natalizie è terminato. Molte famiglie si sono riunite per festeggiare la Vigilia e il Natale insieme attorno ad una tavola imbandita di tante pietanze e decorazioni varie ed ora si attende la fine dell'anno. Intanto, le città da settimane sono illuminate da alberi e diversi abbellimenti che rendono il posto ancora più bello. A Roma vi è un luogo magico dove l'oro fa da padrone: avete già visto l'albero di Natale dalle 700 farfalle dorate? La maison di moda Dior ha installato a Piazza di Spagna a Roma un albero natalizio strepitoso. E' alto tredici metri e rende ancora più bella la scalinata di Trinità dei Monti, creando un’atmosfera magica. L'albero di Natale Dior è decorato con un nastro firmato “Christian Dior Around the World” e adornato da più di settecento farfalle dorate, che hanno sfilato nella collezione Dior Cruise 2024. I flaconi luminosi delle fragranze Dior, come Miss Dior e L’Or de J’adore, vanno ad aggiungere un tocco di classe all'installazione. In cima vi è una stella luminosa. Dior da tanti anni è legato alla città di Roma grazie ad una collaborazione tra la maison e l’assessorato ai Grandi Eventi, Moda, Turismo e Sport di Roma Capitale. Per tale ragione anche altre quindici strade fuori dal centro storico sono state illuminate per le festività natalizie. L’albero di Dior a Piazza di Spagna è stato disegnato dall’artista romano Pietro Ruffo, che ha reso omaggio alla bellezza e all’eleganza della città eterna. L’installazione di Dior a Piazza di Spagna rende il quartiere ancora più bello ed è un'occasione per vivere un’atmosfera magica nel corso delle feste natalizie. Christian Dior e l'imprenditore Marcel Boussac si sono uniti per fondare la casa di moda Christian Dior, era il 1946 quando la Maison apre i battenti al numero 30 di avenue Montaigne, con tre atelier e un team composto da 85 impiegati. Il resto è storia. FOTO: credits @AnnaritaCanalella MUSICA: PROJECT A_KORBEN