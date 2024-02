Ponte Stretto, Ciucci: "Obiettivo primi lavori entro estate"

(LaPresse) “Si fissano degli obiettivi che sono al massimo del risultato, stiamo trasmettendo la documentazione, appena approvata il 15 febbraio del consiglio di amministrazione, ai ministeri competenti per la conferenza dei servizi e le valutazioni di impatto ambientale. In base ai termini stabiliti dalla legge queste attività si possono concludere con il Cipes entro la fine di giugno. Se questo si verificherà, come io penso, in estate possiamo avviare le prime attività sul territorio". Così l'ad della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, a margine della scuola politica promossa dalla Lega a Roma, in merito al progetto di costruzione del Ponte sullo Stretto. "È un progetto complesso, richiede un avvio graduale delle attività, non è una cosa che può esplodere in un attimo. Sono ottimista, abbiamo un Parlamento, un governo, un ministro che hanno deciso di riavviare questa attività e stabilito una copertura finanziaria per tutto l’importo del progetto. Questo non è marginale, noi siamo abituati a coperture parziali, di anno in anno: in questo caso abbiamo detto con il ministro Salvini che l’operazione deve partire con l’intera copertura del fabbisogno. Questo verrà sancito dal Cipes, la finanziaria ha già fissato quasi 12 miliardi di risorse, quindi questo è un fatto concreto che ci fa essere positivi: una volta aperti i cantieri abbiamo la copertura per completare il lavoro. Tutto il progetto sarà completamente trasparente e a disposizione di tutti", ha proseguito.