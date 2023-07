Meloni: «Zaki domani tornerà in Italia, gli auguro serenità e successi»

«Patrik Zaki oggi ha ricevuto la grazia dal presidente della Repubblica Egiziana e voglio ringraziare il presidente al-Sisi per questo gesto molto importante. Fin dal nostro primo incontro, lo scorso novembre, non ho mai smesso di porre la questione: ho sempre riscontrato da parte sua attenzione e disponibilità». Lo afferma in un videomessaggio la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. «E voglio ringraziare - prosegue Meloni - l'intelligence e i diplomatici, tanto italiani quanto egiziani, che in questi mesi non hanno mai smesso di lavorare per arrivare alla soluzione auspicata. Domani Patrick Zaki tornerà in Italia: gli auguro dal profondo del mio cuore una vita di serenità e di successi», conclude la premier.

