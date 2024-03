Urso: «Legge UE sugli imballaggi può essere migliorata»

Intervenuto a margine del Consiglio UE Competitività, a Bruxelles, il ministro delle Imprese Urso ha parlato del tema degli imballaggi: “Siamo riusciti già a modificare tanto rispetto al dossier iniziale, anche grazie alla posizione unitaria espressa dai parlamentari italiani presenti in questo Parlamenti Europeo e riteniamo che di possa ulteriormente migliorare il testo, per esempio per quanto riguarda l’imballaggio dei prodotti monouso, al fine di consentire all’impresa italiana di poter continuare a lavorare bene come ha fatto per esempio nell’economia circolare perché non dimentichiamo che noi siamo stati i più bravi in Europa a realizzare un’economia circolare attraverso la tecnologia del riciclo. Dobbiamo far convivere il riciclo con il riuso purché di raggiunga lo stesso obiettivo della sostenibilità ambientale”. / EC Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it