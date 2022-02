Manifestazione per la pace in Ucraina, Landini: «No al ritorno della guerra dopo 70 anni»

«Il messaggio di oggi è un no molto forte alla guerra. Non possiamo tornare dopo 70 anni a pensare che la guerra sia lo strumento per regolare le controversie. Dobbiamo trovare le soluzioni perché prevalga la democrazia» così il segretario Cigl Maurizio Landini alla manifestazione indetta da Cgil, Cisl e Uil in Piazza Santi Apostoli a Roma contro il conflitto in Ucraina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev