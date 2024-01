Terzo mandato, De Luca: «Noi avanti per i fatti nostri nei secoli dei secoli»

La Lega ha presentato una proposta di legge per introdurre il terzo mandato per i presidenti di Regione. Il disegno, a firma di Alberto Stefani, segretario della Liga Veneta, modifica la legge del 2004 che fissa a due il numero massimo di incarichi consecutivi per i governatori. "Questa cosa non riguarda la Campania, andiamo avanti per i fatti nostri", ha detto il presidente di Regione Vincenzo De Luca , a margine di una conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia a Napoli . "Sento e leggo che la Lega fa la proposta per il terzo mandato per il mio amico Zaia. Non è vero: Zaia il terzo mandato lo sta già finendo, non lo deve fare, è per il quarto, il quinto mandato. Sono cose da pazzi. Noi andremo avanti nei secoli dei secoli", ha aggiunto. (LaPresse)