Terni, sindaco Bandecchi minaccia consigliere FdI: «Le volano via tutti i denti dalla bocca»

Rissa sfiorata lunedì mattina in Consiglio comunale a Terni tra il sindaco Stefano Bandecchi e gli esponenti di Fratelli d'Italia nella capoluogo di provincia umbro. Ad accendere la scintilla, le critiche rivolte all'amministrazione in merito al bilancio e al piano di assunzioni della polizia locale da parte del consigliere FdI Orlando Masselli, sfidante di Bandecchi alle ultime elezioni e già assessore comunale al Bilancio nella precedente consiliatura. "Proverei vergogna ad essere nei banchi dell'opposizione di Fratelli d'Italia. Specialmente lei, Masselli, ha gestito la cassa per 5 anni, si deve vergognare di dire che oggi servano i soldi", ha risposto Bandecchi nella sua, intimando poi allo stesso Masselli di smettere di ridere altrimenti "le volano via tutti i denti dalla bocca". Un frase che ha provocato le proteste del capogruppo FdI, Marco Cecconi, contro il quale Bandecchi si è scagliato lasciando la sua postazione. A quel punto è intervenuta la polizia locale, che ha bloccato Bandecchi portandolo fuori dall'Aula. La seduta è stata quindi sospesa. (LaPresse)