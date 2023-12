Superbonus, Silvestri (M5s): «Il passaggio da una misura all'altra non deve pesare sui cittadini»

"Sul superbonus il Governo non tiene conto della realtà. Può non piacere. Il superbonus era una misura a tempo, doveva durare 3 anni ed è servita a dare una spinta. Ma il passaggio da una misura all'altra operato dal Governo non dovrebbe pesare sulla cittadinanza. E invece hanno gestito il passaggio con una grande incompetenza, lasciando molte famiglie con i ponteggi a casa. Ogni volta che hanno tolto una delle nostre misure non sanno come sostituirle e gli effetti si riverberano sui cittadini. Si può avere una visione diversa. Hanno vinto le elezioni e hanno diritto di portare avanti la loro visione. Ma non si possono lasciare a casa le persone con i ponteggi o senza un euro per mangiare" lo ha detto il deputato Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera dei 5 Stelle. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it