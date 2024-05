Mattarella a Brescia per 50 anni dalla strage di Piazza della Loggia: «Terrorismo nero colpiva la democrazia»

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato accolto da un caloroso applauso al suo arrivo in piazza della Loggia, a Brescia, per la commemorazione del 50esimo anniversario della strage. Il capo dello Stato ha deposto una corona di fiori davanti alla stele che ricorda i caduti del 28 maggio 1974: furono otto i morti, oltre cento i feriti per la bomba esplosa durante una manifestazione antifascista. Molte le persone presenti per assistere alla cerimonia, alcuni hanno gridato "Grazie presidente" e "Difendiamo la Costituzione".



Mattarella: a Brescia terrorismo nero colpiva la democrazia



«La strage di Brescia seguì numerosi gravi episodi: pestaggi, intimidazioni, attentati neofascisti». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Brescia in occasione della commemorazione della strage di piazza della Loggia. Il presidente ha ricordato «la risposta della società civile bresciana contro questa serie di inaccettabili minacce e violenze» in piazza il 28 maggio. E ha aggiunto: «fu, allora, che il terrorismo nero decise di alzare il livello di azione criminale. L'intento degli attentatori era chiaro: punire e terrorizzare chi manifestava contro il neofascismo e in favore della democrazia».