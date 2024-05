Giorgia Meloni e Vincenzo De Luca si incontrano a Caivano: scambio di battute e vecchie polemiche

«Presidente De Luca, sono quella ****** della Meloni. Come sta?». Così la premier Giorgia Meloni si è rivolta al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca , prima di stringergli la mano a margine dell'inaugurazione del centro sportivo a Caivano. «Benvenuta», ha risposto De Luca, aggiungendo: «Bene di salute». Lo scorso 16 febbraio, il governatore aveva usato il termine «******» riferendosi alla presidente del Consiglio, parlando con i giornalisti in Transatlantico alla Camera. Il video dello scambio a Caivano è stato rilanciato dal profilo social di Atreju, la kermesse di FdI, con il messaggio: «Giorgia, insegnaci la vita». Caivano, Meloni saluta De Luca: «Sono la s... come va?»