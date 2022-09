«Penso che dobbiamo renderci conto dopo questa crisi che la salute non è più una questione nazionale. È un grande problema internazionale. Ecco perché dobbiamo lavorare tutti insieme su tutte queste sfide molto importanti. Dobbiamo lavorare per un'Unione europea più forte in materia di salute. E dovremmo farlo il prima possibile», le parole del ministro della Salute Roberto Speranza a margine del Consiglio Ue informale sulla Sanità.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it