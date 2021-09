«Con molta delicatezza faccio una valutazione generale. lo smart working si è imposto, non è stato programmato. Abbiamo avuto tante difficoltà, però sarebbe errato non far tesoro e non cercare di tramutare questa avversità in opportunità. Ritornare come prima forse significa perdere un'opportunità», così Giuseppe Conte alla Festa dell'Unità del Pd. / Youtube Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it