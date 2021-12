Scholz vede Draghi ed elogia l'Italia: «Sui vaccini siete un esempio per tutti»

(LaPresse) "Dobbiamo e saremo anche in grado di lottare contro la pandemia insieme in Europa: significa vaccinare i nostri cittadini. L'Italia è un esempio luminoso, c'è un'altissima percentuale di italiani vaccinati già due volte e ora so che c'è un'intensificazione". Così il Cancelliere della Repubblica Federale di Germania, Olaf Scholz al termine dell'incontro a palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Mario Draghi. " Tanto di cappello per l'impegno, l'Italia si sta dando molto da fare", ha aggiunto parlando anche del Pnnr.