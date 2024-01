Schlein: «Il fascismo non è un'opinione ma un reato, una piaga»

"Il fascismo non è un'opinione ma è un reato, è una piaga. Ed è per questo che mi aspetto che il valore dell'antifascismo sia condiviso in una Repubblica fondata sulla Resistenza e su quel sacrificio". Lo ha detto la segretaria Pd. Elly Schlein parlando in Campidoglio ad un evento in onore di David Sassoli. Quello che è accaduto "in questi giorni in questo inquietante tripudio di saluti romani, di deputati pistoleri e di nostalgici del duce non è normale", ha attaccato Schlein.