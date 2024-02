Elezioni Sardegna, Fratoianni: «Una lezione contro ogni incertezza nel centrosinistra»

"Il risultato sardo è un segnale che non va sottovalutato, è una lezione rispetto alle timidezze e le incertezze che fino ad ora abbiamo misurato. Io lo ripeto come un mantra da tempo di dover lavorare sulla convergenza, lavorare alla convergenza perché è evidente che di fronte a questa destra che si divide su tutto ma che agli appuntamenti elettorali trova unità, la convergenza è la condizione minima necessaria per vincere. Bisogna evitare di sottostimarlo questo voto, non tutto è già fatto ma al tempo stesso non va sottovalutato". Così Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra commenta le elezioni regionali in Sardegna. (LaPresse)