Salvini sulle pensioni: «Stiamo smantellando quella schifezza della legge Fornero»

A margine della presentazione dell’ottava edizione di EICMA a Milano, il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Salvini ha parlato della riforma delle pensioni: “Affronto volentieri il tema delle pensioni: qualche giornale che in maniera totalmente infondata e falsa parla di peggioramento della legge Fornero. Ricordo che la legga Fornero prevedeva l’età per andare in pensione a 66-67 anni”, precisa Salvini. “Noi con questo provvedimento, che p un ulteriore passo verso quota 41, che è l’obiettivo della Lega e del Governo, permetteremo a 50mila lavoratrici e lavoratori di andare in pensione con un’età media di 62 anni. È un ulteriore passo in avanti verso lo smantellamento della legge Fornero”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it