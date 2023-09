Salvini, l'invito a Pontida è in francese (tradotto dall'intelligenza artificiale). Il video diventa virale

Un invito a Pontida in francese (anche perché ci sarà l'amica Marine Le Pen) tradotto dall'intelligenza artificiale: così Matteo Salvini è diventato virale sui social. Il suo ultimo video pubblicato su X è realizzato prima in italiano e poi letteralmente tradotto (resta la gestualità, il labiale viene realizzato dall'IA) in francese. La voce è sempre la sua e il risultato è incredibile. Ed è lo stesso Salvini a sottolinearlo: «Fatto con HeyGen, le potenzialità della IA», scrive nella didascalia social.