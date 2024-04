Sala: «Campo largo percorso che va proseguito, serve coalizione alternativa»

Sul tema delle alleanza che scricchiolano nel “campo largo” si è espresso il sindaco di Milano Sala, a margine della presentazione del restauro di Palazzo Marino: “È un percorso che penso debba andare avanti perché campi larghi o stretti va creata una coalizione in grado di rappresentare un’alternativa. Certamente in questo momento le tensioni sono elevate e non credo solo a livello di segretariato, ma parte dei politici di uno schieramento o dell’altro che non sono felici di quello che succede”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev