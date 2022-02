Russia-Ucraina, Letta: «Stiamo vivendo ore preoccupanti»

«Stiamo vivendo ore che non avremmo mai pensato di rivivere, ore che precedono ultimatum linee rosse, dispiegamento di militari. Una terminologia a cui la nostra generazione non era assuefatta. Stiamo vivendo queste ore con preoccupazione, la guerra è un disastro sempre. Preoccupazione anche per gli effetti che questa situazione può dare all'Europa, anche sul fronte dell'approvvigionamento di energia», così Enrico Letta nel corso di un intervento alla presentazione di un libro dedicato a Mattarella. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it